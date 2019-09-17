بهذه الطريقة.. تؤهلين طفلك نفسيا قبل التحاقه بالمدرسة.. فيديو

قالت الدكتورة كريمة محمود، مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان، إن الأطفال المقبلين على دخول لأول مرة للمدرسة أو الحضانة بحاجة إلى التأهيل النفسي قبل الإلتحاق بها.



وأوضحت "كريمة" خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أنه من الصعوبة على الطفل تقبل فكرة الابتعاد عن أفراد أسرته أو الأشخاص المقربين إليه والذهاب إلى مكان جديد عليه تماما مثل المدرسة ومقابلة أشخاص جدد.



وأضافت الدكتورة كريمة محمود، أنه يفضل أن تقوم الأم بمشاركة طفلها فى أنشطة مختلفة خارج المنزل قبل التحاقه بالمدرسة أو الحضانة، للخروج من فكرة العزلة وارتباطه بأسرته، بالإضافة إلى مشاركته لشراء مستلزماته الدراسية.



وأشارت الدكتورة كريمة محمود، إلى أنه على الأم توصيل فكرة الالتحاق بالمدرسة لطفلها بطريقة سليمة من خلال أنها تشعر الطفل بفرحة إنه مقبل على شيئا جديدا، ولكسر حاجز خوفه من المدرسة، ويبدأ بالرغبة في الذهاب إليها.

