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أخبار العالم

انتخابات الكنيست الـ 22.. نسبة التصويت تصل 15%

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:39 م
انتخابات الكنيست
انتخابات الكنيست الـ22
سمر صالح
قالت لجنة الانتخابات الاسرائيلية ان قرابة مليون شخص أدلوا بأصواتهم وان نسبة التصويت وصلت حتى الساعة العاشرة صباحا إلى 15% وهي أعلى بحوالي 2.1% من الانتخابات التي جرت قبل ثلاثة أشهر وستغلق معظم مراكز الاقتراع الساعة 10 مساءً.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية ان الحديث يدور عن ارتفاع بنسبة 2.1% مقارنة مع نسبة التصويت حتى الساعة 10:00 في الانتخابات الماضية.

وبحسب لجنة الانتخابات فقد شارك في الانتخابات للكنيست الـ 22 حتى الساعة 10:00 صباحا 956,856 ناخبا.

وأكد الرئيس الإسرائيلي روبي ريفلين اليوم الثلاثاء، أنه سيبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة "وعدم الذهاب إلى انتخابات أخرى للكنيست الإسرائيلي".

وحث ريفلين الإسرائيليين على التصويت مرة أخرى "على الرغم من الإحباط الذي تولد لدى البعض بسبب إعادة الانتخابات وعدم القدرة على تشكيل حكومة".

وقال ريفلين: "علينا أن نتذكر، في اللعبة الديمقراطية، السلطة تمر عبر صناديق الاقتراع فقط".

وأوضح أنه سيتم تقديم النتائج النهائية للانتخابات من قبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية في 25 الشهر الجاري، وسيبدأ بعد ذلك بالتشاور مع الأحزاب الممثلة في الكنيست لتشكيل الحكومة.

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