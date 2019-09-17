ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول اقتحام لـ الأقصى خلال انتخابات الكنيست الـ 22

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:49 م
أول اقتحام لـ الأقصى
أول اقتحام لـ الأقصى خلال انتخابات الكنيست الـ 22
سمر صالح
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بدعوات من "منظمات الهيكل المزعوم" لتكثيف الاقتحامات خلال هذا اليوم" للدعاء بأن ينجح الحزب الأكثر فائدة لإقامة هيكله" وذلك فى أول اقتحام للأقصى تزامنًا مع انتخابات الكنيست الـ22.

وقام 154 مستوطنا و30 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وقواته الخاصة التي انتشرت في ساحات الأقصى ورافقت المجموعات المقتحمة في ساحات الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من ساحات المسجد الأقصى واقتادته لمركز شرطة باب السلسلة بالقدس القديمة.

ويقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى يوميا عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، خلال فترة اقتحامات صباحية وبعد الظهر، وتتضاعف أعداد المقتحمين في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الداخلية تضبط مصنعا لإنتاج الترامدول والعقاقير المخدرة بالغربية..صور

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول

فيفي عبده تشعل إنستجرام بـ إطلالة خليجية.. صور

مصر تطلق القمر الصناعي الثاني نارسكيوب-1 من الیابان

يورجن كلوب يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

بالملابس الرياضية.. هبة مجدي تتألق في جلسة تصوير جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرياضية.. هبة مجدي تتألق في جلسة تصوير جديدة

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول