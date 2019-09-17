أول اقتحام لـ الأقصى خلال انتخابات الكنيست الـ 22

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بدعوات من "منظمات الهيكل المزعوم" لتكثيف الاقتحامات خلال هذا اليوم" للدعاء بأن ينجح الحزب الأكثر فائدة لإقامة هيكله" وذلك فى أول اقتحام للأقصى تزامنًا مع انتخابات الكنيست الـ22.



وقام 154 مستوطنا و30 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وقواته الخاصة التي انتشرت في ساحات الأقصى ورافقت المجموعات المقتحمة في ساحات الأقصى.



واعتقلت قوات الاحتلال شابا من ساحات المسجد الأقصى واقتادته لمركز شرطة باب السلسلة بالقدس القديمة.



ويقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى يوميا عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، خلال فترة اقتحامات صباحية وبعد الظهر، وتتضاعف أعداد المقتحمين في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة.