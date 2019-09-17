شاهد | 4 دقائق فقط تكشف الوجه الآخر لـ محمد علي ووائل غنيم

في مقطع ساخر تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الفيسبوك، فيديو لحسن بلبل حول ما تقوم به الجهات المخربة مع الشعب المصري، ومحاولتهم لتضليل الرأي العام، واستقطاب الشباب حولهم بالأفكار المغلوطة والمعلومات المزيفة والمضللة.



واستخدم حسن بلبل، الممثل والمغني والمخرج المسرحي، هيئة الشيطان ليمثل به المضللين الذين يستخدمون ذكرى الثورة لتصدير الوجوه القديمة للشعب، الذي يعتقدون بأنه "الجاهل الغبي العبيد، والمقهور والوطني".



وأردف "حسن بلبل" في هيئة الشيطان: "هنكلمهم عن الريجيم والفساد واليوجا والدهون بالمهلبية بالتفاحة الحمراء، عشان يرجعوا تاني يتلموا حوالينا ونرجع المجد الثوري.



وعن الهارب محمد علي، الذي يضخ فيديوهاته المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووائل غنيم، سخر حسن بلبل منهما، قائلًا على لسانهما: "كل يوم هنعملهم فيديو، وائل غنيم هيتكلم عن علاقة الحواجب بالقرعة، ويرجع تاني يكلمكم عن التخسيس، ومحمد علي هيشد نفس حشيش ويشم كوله ويشتم في وائل غنيم عشان هو بيحب الدهون، وبعدين يطلع معتز هطل يشتم في الإتنين وكله يشتم في بعضه".



واستطرد: "ونلم الشباب النقي الطاهر حوالينا، بس ضحية، ولما يتلموا علينا نعمل ثورة ونحتل الميادين ونرجع للفوضى بس واحنا هربانين برا".



