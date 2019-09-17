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بين الناس

محمد صابر يناشد مجلس الوزراء لإنقاذه وإجراء عملية دقيقة له

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
مصطفى كرم
اشتكي محمد صابر لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري من احتياجه لعملية استطالة اوتار بيدة.

وناشد صابر محمد المسئولين بمجلس الوزراء لإنقاذه وإجراء العملية له في أقرب وقت ممكن حتى يستطيع أن يباشر حياته بشكل طبيعي، مبينا أنه لا يقدر على تحمل تكاليف العملية والتكاليف العلاجية.

وللتواصل مع الحالة : 01226787965‪

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪

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