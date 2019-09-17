محمد صابر يناشد مجلس الوزراء لإنقاذه وإجراء عملية دقيقة له

اشتكي محمد صابر لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري من احتياجه لعملية استطالة اوتار بيدة.



وناشد صابر محمد المسئولين بمجلس الوزراء لإنقاذه وإجراء العملية له في أقرب وقت ممكن حتى يستطيع أن يباشر حياته بشكل طبيعي، مبينا أنه لا يقدر على تحمل تكاليف العملية والتكاليف العلاجية.



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