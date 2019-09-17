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أخبار البلد

نصري: الأمم المتحدة فشلت في تقديم حلول للشعب اليمني.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:39 م
أيمن نصري رئيس المنتدى
أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار بجنيف
أماني نوار
قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان وصل إليه صورة مغلوطة عن وضع حقوق الإنسان باليمن.

وأكد نصري في مداخلة له أن الأمم المتحدة سواء على المستوى الحقوقي أو السياسي فشلت في تقديم حلول للشعب اليمني جهود الأمم المتحدة تفتقد إلى إستراتيجية محددة في اليمن والوصول إلى حل سلمي في القريب العاجل.

وأضاف نصري، أنه قدم مداخلة شفوية ركزت بشكل كبير على أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد توترا مع سيطرة الحوثيين وسعيهم المستمر لفتح جبهات قتالية على امتداد الجمهورية منذ الانقلاب قتلت الميليشيات أكثر من ال1400 مدني بينهم أطفال ونساء ومسنين بالقنص وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب.

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