رئيس جامعة بني سويف: إنشاء كليات تكنولوجية جديدة لتقديم العمالة الفنية الماهرة

قال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن إن إنشاء كليات تكنولوجية جديدة تابعة لوزارة التعليم العالي خطوة مهمة خاصة في إطار توجه الدولة لتقديم العمالة الفنية الماهرة لسد احتياجات المجتمع الصناعي، والربط بين تلك الكليات والمجتمع الصناعي المحيط بها.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف؛ لبحث سبل التعاون في المجالات التكنولوجية والبحثية والعلمية بين الجانبين.



وناقش الجانبان -خلال اللقاء- إمكانية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وكيفية الاستفادة من جامعة بني سويف باعتباره منارة العلم بالمحافظة، وتنفيذ العديد من الأنشطة والمؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة.