ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة بني سويف: إنشاء كليات تكنولوجية جديدة لتقديم العمالة الفنية الماهرة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:41 م
حامعة بني سويف
حامعة بني سويف
أ ش أ
قال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن إن إنشاء كليات تكنولوجية جديدة تابعة لوزارة التعليم العالي خطوة مهمة خاصة في إطار توجه الدولة لتقديم العمالة الفنية الماهرة لسد احتياجات المجتمع الصناعي، والربط بين تلك الكليات والمجتمع الصناعي المحيط بها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف؛ لبحث سبل التعاون في المجالات التكنولوجية والبحثية والعلمية بين الجانبين.

وناقش الجانبان -خلال اللقاء- إمكانية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وكيفية الاستفادة من جامعة بني سويف باعتباره منارة العلم بالمحافظة، وتنفيذ العديد من الأنشطة والمؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد وصلة رقص فاضحة.. مواقف دفعت السعوديين للتبرؤ من هند القحطاني

أبرزها السرطان والإدمان.. أهم 10 تصريحات لـ هيثم شاكر في صاحبة السعادة.. فيديو

بديل الليزر.. إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم بالكامل بحيل مجربة

أول رد فعل من اتحاد رفع الأثقال على الإيقاف عامين والحرمان من البطولات الدولية

وعدته بسهرة حمراء.. الزوجة وعشيقها وضعا مبيدا حشريا فى الخمرة للزوج لاستمرار علاقتهما

افتح الباب احنا بوليس الآداب.. سهرة حمراء قلبت بغم على يد عصابة كباكا فى الحى الراقى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور

سعر بوكيه ورد فرح هنا الزاهد يثير ضجة على السوشيال ميديا.. بـ 33 دولارا