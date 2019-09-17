رئيس الطاقة المتجددة الأسبق: مصر توفر الطاقة للجميع بنسبة 99%.. و2022 يشهد ترشيد 8%

قال محمد السبكي، أستاذ تخطيط الطاقة بجامعة القاهرة ورئيس هيئة الطاقة المتجددة الأسبق، إنه من المتوقع أن يشهد عام 2022 ترشيد 8% من الاستخدام فى الطاقة.



وتابع السبكي خلال ورشة عمل للأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة -الهدف السابع: "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"-، أن الدولة المصرية لا تزال تعمل على استخدام الطاقة الشمسية ضمن تنوع مصادر الطاقة، لافتا إلى أن إتاحة الطاقة فى مصر وشمال أفريقيا تمثل 99%.



فيما أكد على أبوسنة المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة، أن الطاقة الحيوية تتمثل فى الطاقة الناتجة من المواد العضوية، لافتا إلى أن مصر تنتج أكثر من 30 مليون طن سنويا من الكتلة الحيوية مصدرها المخلفات الزراعية والحيوانية.



وتابع أبوسنة أن استخدامات الكتلة الحيوية متعددة ولكن أهمها الطاقة الحيوية والوقود الحيوى، مشيرا إلى أن الطاقة الحيوية تمثل القفزة التنموية للعالم كله وذلك لوفرة مصادرها.