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أخبار العالم

المركزي السعودي: نمو الاقتصاد في 2019 لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:39 م
مؤسسة النقد العربي
مؤسسة النقد العربي السعودي
رويترز
قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي السعودي في العام الجاري لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي .

ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9 بالمئة، بما يمثل تباطؤا مقارنة مع النمو البالغ 2.2 بالمئة في العام الماضي، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما بسبب خفض إنتاج النفط.

وأضاف الخليفي أن من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين على الميزانية.

وأدى الهجوم على معملي بقيق وخريص لتوقف نصف إنتاج المملكة وهي أكبر مُصدر للخام في العالم.

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