معوض إسماعيل: بوجي وطمطم بوابتي لدخول عالم الشهرة.. فيديو

قال الفنان معوض إسماعيل، إن دوره ومشاركته في "بوجي وطمطم" كان البوابة لدخوله عالم الشهرة.



وتابع معوض إسماعيل خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الثلاثاء، أن مخرج "بوجي وطمطم" محمود رحمي كان يتعامل معه مثل ابنه، وعاصر معه كافة مراحل صناعة العمل.



وأردف معوض إسماعيل أن المخرج رفض تغيير اسمه، وكان لديه قناعة تامة به، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل في بوجي وطمطم منذ عمر 8 سنوات.



وأوضح معوض إسماعيل أن زملاءه في المدرسة كانوا دائمًا يسخرون منه بسبب اسمه، حيث أنه لم يكن لائقا على عمره.

