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اقتصاد

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 17 -9- 2019

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:41 م
أسعار الدولار في
أسعار الدولار في البنوك المصرية
آية الجارحي
تراجعت أسعار الدولار في البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء" 17 - 9 - 2019، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى، وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.31 جنيه للشراء و16.41 جنيه للبيع متراجعا نحو قرشين.

سعر الدولار في بنك عودة

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 4.36 جنيه للشراء و 4.40 جنيه للشراء، وفي بنك عودة سجل الدولار 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 4.34 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمصر 4.33 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.33 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر إيران للتنمية 4.33 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 4.33 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 4.33 جنيه للشراء و 4.37 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان و المصرف المتحد 4.32 جنيه للشراء و 4.48 جنيه للبيع

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