شروط حجز قطعة أرض ضمن الأكثر تميزا في 8 مدن جديدة

بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة اليوم الثلاثاء 17/ 9/ 2019 إجراءات التسجيل وسداد جدية الحجز لـ814 قطعة أرض أكثر تميزًا، بـ8 مدن جديدة، تطرحها وزارة الإسكان في عدد من المدن الجديدة، من خلال الموقع الإلكترونى لبنك الإسكان والتعمير (www.hdb-reservation.com).





وقطع الأراضي المتاحة موزعة كالتالى، 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة، و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.





وشروط حجز قطع الأراضى هي:





- أن يكون شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصرى الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).





- ألا تقل سنه عن 21 سنة وقت الإعلان.





- لا يحق للأسرة (الزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.





- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة.





- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.



