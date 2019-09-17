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حوادث

بحضور عسكريين عرب.. انعقاد دورة القضاة العسكريين بمركز الدراسات القضائية بالعدل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:47 م
صورة من الدورة التدريبية
صورة من الدورة التدريبية
جودت عيد وعمرو خليفة
عقدت وزارة العدل اليوم أولى جلسات الدورة التدريبية الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين (دورة راقية)، لأعضاء القضاء العسكري في مصر، بالإضافة إلى وفد من ضباط القضاء العسكري في بعض الدول العربية الشقيقة، مثل المملكة العربية العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت.

وأكدت الوزارة أن الدورة التدريبية تعقد بالمركز القومي للدراسات القضائية بإشراف المستشار مدحت بسيوني مساعد الوزير لشئون المركز، وبحضور اللواء صلاح محمد الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري.

وأشارت إلي أنها تستهدف تعزيز الكفاءة المهنية لأعضاء القضاء العسكري، وزيادة خبراتهم عن طريق تأهليهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التي تعقد بالمركز، ويحاضر فيها نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، فضلا عن أعضاء هيئة القضاء العسكري.

يتضمن منهج الدورة الموضوعات العسكرية ذات الصلة، ومجموعة من المواد التأهيلية القانونية، والقوانين الأخرى المكملة، وغيرها من الموضوعات التي تثري القاضي وتعزز من قدراته في تأسيس الدعوى، وصياغة الأحكام وتساند الادلة وغيرها من المفاهيم القانونية الجنائية.

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