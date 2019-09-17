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حوادث

قطاع السجون يوافق على التماس 7 من نزلاء دمنهور بزيارة ذويهم

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:47 م
زيارة السجناء لزويهم
زيارة السجناء لزويهم
مصطفى الرماح
وافق قطاع السجون على التماس 7 من نزلاء سجن دمنهور رجال بزيارة ذويهم من نزلاء سجن دمنهور "نساء"– أمهاتهم وزوجة أحدهم- حيث تمت الزيارة ، وإعادتهم لمحبسهم مرة أخرى.

يأتى ذلك فى إطار حرص القطاع على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.

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