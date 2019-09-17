دبلوماسيون: الصين تنوي استخدام الفيتو بشأن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان

قال دبلوماسيون، أمس الاثنين، إن كلا من الصين والولايات المتحدة يتشبث بموقفه بخصوص قرار دولي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان وإن بكين أشارت إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد القرار لأنه لا يورد أي إشارة إلى مشروعها الحزام والطريق.



وكان من المقرر إجراء تصويت أمس الاثنين، في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة حول التجديد لبعثة المنظمة الدولية لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لكن التصويت تأجل لليوم الثلاثاء لإتاحة الفرصة لمزيد من المفاوضات. ويحل أجل تفويض البعثة اليوم.



ويتطلب صدور القرار موافقة تسعة أعضاء عليه وألا تستخدم أي من الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة، وهي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا، حق النقض ضده.



وقبل تأجيل موعد التصويت قال دبلوماسيون إن من المتوقع أن تستخدم الصين الفيتو ضد مشروع القرار، الذي صاغته ألمانيا وإندونيسيا، والذي لم يتضمن أي إشارة ل خطة "الحزام والطريق" العالمية للبنية التحتية، المقدمة من الصين.



ولم ترد بعثة الصين لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب التعليق.



وأضاف الدبلوماسيون أن الصين كانت في ذلك الوقت تخطط لطرح تصويت على قرار تمديد فني للسماح للبعثة بالاستمرار في عملها. لكنهم أردفوا أن مثل هذا القرار قد لا ينجح في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره لأن عددا من أعضاء مجلس الأمن كانوا يدرسون الامتناع عن التصويت عليه.



وفي بكين قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ليس لدي علم من أين جاءت هذه الأنباء".



وأضافت أن الوضع في أفغانستان في حالة حرجة والصين تدعم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان من أجل مساندة إعادة الإعمار هناك.