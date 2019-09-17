حياة كريمة.. مصر الخير تطلق أحدث قوافلها الطبية بقنا

أطلقت مؤسسة مصر الخير وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى قافلة طبية شاملة بمحافظة قنا تحديدًا بقرية الحاج سلام مركز فرشوط، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى غير القادرين والتغلب على نقص الكوادر الطبية بالوحدات الصحية في المناطق النائية.



تتضمن القافلة العديد من الخدمات الصحية منها الكشف الطبي، التحاليل والأشعة، بالإضافة إلى العمليات الجراحية وصرف الأدوية، كما تقدم الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء، الباطنة، الأطفال، أنف وأذن، وعظام وجراحة، بجانب توفير عدة خدمات طبية أخرى.



ومن جانبه صرح الدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، "قافلة قنا" هي أول خطوة تنفيذية ضمن الأنشطة الصحية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وهي أيضًا بداية لسلسة كبيرة من القوافل الطبية الشاملة، التي ستقدمها مؤسسة مصر الخير تحت مظلة المبادرة الرئاسية.



واستطاعت مؤسسة مصر الخير تحقيق نجاح كبير بهذه القافلة، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، مكننا من تنفيذ مستهدف القافلة والكشف على 250 مستحقا، وأسهم في ذلك النجاح تواجد فريق من مختلف إدارات المؤسسة، للمشاركة في تنظيم القافلة، مما أدى إلى سرعة وإنجاز العمل على أكمل وجه وبأفضل صورة".



كما أضاف فتحي أن دعم مؤسسة مصر الخير لهذة القافلة هو إيمانًا من المؤسسة بضرورة علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل، بالإضافة إلى مواجهة العجز الكبير في الوحدات الصحية والمستشفيات الصغيرة بالقرى والمحافظات المصرية، من أجل حياة صحية كريمة لجميع المستحقين.



الجدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير تشارك فى تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، العام الماضي بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات المستحقة في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية والإنتاجية بتضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء.