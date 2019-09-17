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أخبار العالم

كبلر: تحويل 3 ناقلات لمنتجات بترولية من السعودية بعد هجمات أرامكو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:41 م
هجوم أرامكو
هجوم أرامكو
رويترز
قالت شركة كبلر للبيانات إن ثلاث ناقلات لنواتج التقطير كان من المقرر أن تحمل شحناتها من ميناء الجبيل في السعودية تم تحويل وجهتها.

وكان من المقرر تحميل الناقلة إس.تي.آي سافيل رو التي تستأجرها توتال بشحنة 103 آلاف طن من وقود الديزل منخفض الكبريت جدا في ميناء الجبيل في 26 سبتمبر على أن تفرغ حمولتها في أوروبا في الرابع من نوفمبر.

ويعتقد محللو كبلر ان الناقلة ستتجه إلى ميناء سيكا في الهند.

وتم تحول الناقلة إس.تي.آي سبيجا التي تستأجرها أرامكو للتجارة من الجبيل إلى سيكا أيضا.

وجرى تحويل الناقلة بولار كود التي تستأجرها شركة أرامكو للتجارة من الجبيل الي الرويس في الإمارات حيث من المقرر تحميلها بشحنة 68 ألف طن من زيت الغاز.

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