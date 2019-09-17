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أخبار البلد

السكوت عن الإساءة للجيش خيانة.. خالد صلاح يشعل تويتر بتصريحات نارية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:49 م
صدى البلد
شروق حمدى
هاجم الإعلامي "خالد صلاح" رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير اليوم السابع عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" من يستغلون بعض التصريحات التي يطلقها أعداء الوطن والمتآمرين عليه في الإساءة للجيش والدولة واصفا إياهم بالخونة. 

وكتب خالد صلاح قائلا: "السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار الدولة المصرية، ماتسيبوش الباطل يضلل الناس بالزيف والصوت العالي". 

وتابع: "بيخوفوا الأصوات المحترمة بالشتائم وقلة الأدب؛ ما تخافوش؛ فيه جنود بيفتدوا مصر بأرواحهم، مستكترين تتحملوا شوية قلة أدب من عصابة قذرة، اتكلموا ومتسيبوش الساحة للضلال". 

وتفاعل عدد كبير مع التغريدات التي أطلقها خالد صلاح وجاءت أبرز التغريدات: 
ربنا ينصرك يا سيسى 
خير اجناد الارض الله يحفظهم 
معاك يا سيسى 
الله يحفظ مصر وجيشها. 

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