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أخبار العالم

بريطانيا وألمانيا تتفقان على ضرورة وجود رد عالمي بشأن الهجوم على منشآت النفط السعودية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:43 م
بريطانيا وألمانيا
بريطانيا وألمانيا تتفقان على ضرورة وجود رد عالمي على هجمات ا
رويترز
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت؛ حسبما أفادت شبكة شكاي نيوز، في نبأ عاجل لها.

وأضاف المتحدث أن الزعيمين اتفقا أيضا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وعبرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

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