ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزيارة الـ 17 لمصر.. وزير خارجية فرنسا يكشف أهم الملفات التى ناقشها مع شكري.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:12 م
وزير الخارجية الفرنسى،
وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان
آيات أحمد
عبر وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، عن سعادته لتواجده فى مصر، مؤكدًا أنها الزيارة رقم 17 له لمصر، لافتًا إلى أنه فى كل زيارة يكون الاستقبال دائمًا بنفس الحرارة، ويتم بها الأحاديث المكثفة والثرية.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد مع نظيره المصري سامح شكري: "استقبلنى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، وبعد ذلك أجرينا مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى، مشيرًا إلى أن هناك علاقات مشتركة وثقة بين البلدين".

وتابع وزير الخارجية الفرنسى، الزيارة تأتى فى فترة توتر إقليمى فى ظل الهجمات التى تعرضت لها المملكة العربية السعودية منذ أيام، وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ابتداء من الجمعة المقبل.

وأردف وزير الخارجية الفرنسى، تطرقنا لمجمل المسائل الإقليمية فى الوضع فى ليبيا والنهج المشترك بيننا، ولدينا إرادة مشتركة فى أن يحدث حل سياسي للأزمة الليبية، لأنه لن يكون عسكريًا، للحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسى، أنه كان من المهم أن نعبر عن تصميمنا لحل الأزمة التى طالت، وحل التوتر فى الخليج خاصة، وأن هناك إرادة مشتركة لحل الأزمة، موضحًا أنه لا بد من تضافر كل الجهود لتخفيف حدة التوتر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي بالقاهرة

ترشيحاتنا

فيفي عبده تشعل إنستجرام بـ إطلالة خليجية.. صور

السكوت عن الإساءة للجيش خيانة.. خالد صلاح يشعل تويتر بتصريحات نارية

حسام حسن يترقب .. جلسة نهائية حاسمة بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء

مفاجأة حول مصير إمدادات البترول السعودي محليًا ودوليًا بعد هجوم أرامكو

شربناه مخدر وربطنا إيده ورجليه.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة آخرين وتلقى بجثته فى النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور

سعر بوكيه ورد فرح هنا الزاهد يثير ضجة على السوشيال ميديا.. بـ 33 دولارا