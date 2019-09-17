الزيارة الـ 17 لمصر.. وزير خارجية فرنسا يكشف أهم الملفات التى ناقشها مع شكري.. فيديو

عبر وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، عن سعادته لتواجده فى مصر، مؤكدًا أنها الزيارة رقم 17 له لمصر، لافتًا إلى أنه فى كل زيارة يكون الاستقبال دائمًا بنفس الحرارة، ويتم بها الأحاديث المكثفة والثرية.



وأضاف وزير الخارجية الفرنسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد مع نظيره المصري سامح شكري: "استقبلنى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، وبعد ذلك أجرينا مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى، مشيرًا إلى أن هناك علاقات مشتركة وثقة بين البلدين".



وتابع وزير الخارجية الفرنسى، الزيارة تأتى فى فترة توتر إقليمى فى ظل الهجمات التى تعرضت لها المملكة العربية السعودية منذ أيام، وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ابتداء من الجمعة المقبل.



وأردف وزير الخارجية الفرنسى، تطرقنا لمجمل المسائل الإقليمية فى الوضع فى ليبيا والنهج المشترك بيننا، ولدينا إرادة مشتركة فى أن يحدث حل سياسي للأزمة الليبية، لأنه لن يكون عسكريًا، للحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا.



وأكد وزير الخارجية الفرنسى، أنه كان من المهم أن نعبر عن تصميمنا لحل الأزمة التى طالت، وحل التوتر فى الخليج خاصة، وأن هناك إرادة مشتركة لحل الأزمة، موضحًا أنه لا بد من تضافر كل الجهود لتخفيف حدة التوتر.