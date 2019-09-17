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مرأة

بدون مصحة.. المراحل الكاملة لعلاج الإدمان والتعاطى

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
ريهام قدري
صرح الدكتور حسام عمارة استشاري النفسية والعصبية، أن زيارة الطبيب النفسى أفضل الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان من المخدرات حيث تكون باتخاذ المدمن لقرار نابع من داخله بأهمية خضوعه لبرنامج علاج الإدمان، كما أننا فى تخصص الطب النفسى لا نكتفى فقط بالعلاج والتأهيل السلوكى، إنما نعمل على ما هو أكثر من ذلك بتنمية المهارات الشخصية بأسلوب علمى، حيث يستطيع المريض التعامل مع ضغوط الحياة دون التفكير للعودة للمخدرات مرة أخرى، والعيش فى سلام مع نفسه ومع من حوله ويكون شخص منتج ومسئول فى المجتمع.


وقال الدكتور حسام عمارة ينقسم علاج مرض الإدمان إلى ثلاثة مراحل أساسية يجب إتمامها جميعا حتى يصل المريض إلى التعافي من هذا المرض بداية من مرحلة نزع السموم وهي المرحلة التي تبدأ مع توقف المريض عن تعاطي المخدرات وتبدأ معها أعراض الإنسحاب الجسدية والنفسية وقد تستمر أعراض الإنسحاب النفسية إلى عدة أسابيع ويكون هناك دور كبير للعلاج الدوائي تحت إشراف الطبيب النفسي حتى يستطيع المريض المرور بهذه المرحلة بأقل قدر ممكن من التعب الجسدي والنفسي.

وأضاف الدكتور حسام عمارة أن المرحلة الثانية هي مرحلة التأهيل والهدف من هذه المرحلة هي أن يقوم المريض بعملية تغيير شامل في أسلوب حياته حيث يقوم بتغيير معتقداته وأفكاره وسلوكياته ويتعلم المريض في هذه المرحلة كيفية عمل هذه التغييرات ويتدرب عليها حتى تصبح نمط حياته فيما بعد ومن المهم خلال هذه المرحلة علاج العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية التي تدفع المريض لتعاطي المخدرات وتمتد فترة العلاج في هذه المرحلة من شهرين إلى ستة شهور.



وأوضح الدكتور حسام عمارة من أهم مراحل العلاج والهدف الأساسي منها هو التعامل وبشكل سريع مع أي صعوبات يجدها المريض في التأقلم مع أسلوب حياته الجديد وتستمر هذه المرحلة فترة من الزمن يقوم خلالها المريض بمتابعة جلسات العلاج النفسي والمواظبة على عمل تحاليل المخدرات ثم يقل معدل الجلسات تدريجيا مع الوقت ومع استمرار التعافي حتى يستطيع المريض الوقوف على أرض صلبة في تعافيه والمحافظة عليه من الانتكاس.

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