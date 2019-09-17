إيهاب عبد العال: إشغالات الفنادق لن تقل عن 90% فى الموسم الشتوي.. و4 دول فى المقدمة

كشف إيهاب عبد العال ,عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر السياحة , وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية ,عن موافقة الحكومة على تخفيض رسوم رسو المراكب السياحية فى نهر النيل من 6 آلاف جنيه فى اليوم الواحد إلى 800 جنيه فى اليوم بداية من شهر أكتوبر القادم.



قال عبد العال خلال لقاء مع محررى الملف السياحى على هامش تدشين أحد الفنادق العائمة , إن الحكومة استجابت للعديد من النداءات التى طالبت فى أكثر من مناسبة بتخفيف العبء عن أصحاب الفنادق العائمة , خلال الفترة الماضية التى عانت فيها السياحة من تبعات عملية الإضطرابات , عقب ثورة 25 يناير , موضحًا أن السياحة بدأت العودة بقوة إلى سابق عهدها , فى ظل الاستقرار السياسي والأمني.



توقع عبد العال أن تتجاوز نسبة إشغالات الفنادق العائمة والعادية 90 % خلال الموسم الشتوى بشكل عام , خاصة أنها اقتربت من هذه النسبة خلال الموسم الحالى , مشيرًا إلى عمليات التجديد وإعادة تأهيل المراسى بالأقصر وأسوان , استعدادًا لاستقبال الحدث العالمى فى متحف حتشبسوت لأوبرا عايدة يومى 26 و 28 أكتوبر القادمين , والتى تعكس امتداد مصر الإفريقى والعلاقات القوية والقديمة مع جيرانها الأفارقة , وخاصة إثيوبيا التي جاءت منها عايدة إلى مصر.



أضاف أن احتضان حتشبسوت لأوبرا عايدة سينعش الحركة السياحية فى الأقصر مع الحضور القوى للأجانب لمشاهدتها وعلى رأسهم الملكة رانيا ملكة الأردن , كما أن عمليات التحديث فى الأقصر طالت كورنيش النيل بالكامل , مشيرًا إلى أن موسم الشتاء القادم سياحيًا سيكون مختلفًا تمامًا عن السنوات الماضية خاصة مع الإقبال الكبير على السياحة الثقافية القادمة من إسبانيا وألمانيا وفرنسا التى عادت بقوة لتعطى زخمًا للسياحة فى الصعيد بالإضافة للسوق الإنجليزى الذي يتميز بالحضور القوى في فصل الشتاء.



أكد عبد العال أن الفنادق العائمة استطاعت أن تتخطى العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية فى ظل انحسار الإشغالات , مما أدى لتوقف العديد من المراكب السياحية وكلف أصحابها مبالغ طائلة لإعادة تأهيلها وهى تكاليف عالية للغاية تحملها رجال الأعمال بصبر وجلد على أمل أن تعود السياحة إلى سابق عهدها , مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ثقة من جانب البنوك فى مستثمرى السياحة , خاصة أن استثماراتهم موجودة على الأرض بالفعل ولا داعى للقلق , وأن يكون هناك تسهيلات لإستعادة صناعة الأمل.



أوضح عبد العال أن تكلفة الاستثمار فى المراكب العائمة كبيرة للغاية , وأن عمليات الاستثمار بها فيها جزء من المخاطرة , خاصة أن تكاليف إنشاء المركب تتجاوز 100 مليون جنيه , مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل أي مركب سياحي تصل إلى 20 مليونا.



طالب من الحكومة بالاهتمام بتكريك النيل , وعمل مجرى ملاحى جيد للمراكب السياحية , لوقف عملية شحوط المراكب التى تزيد من أعباء أصحابها وتعطى انطباعات سيئة للسياح وتعرضهم للأخطار , مؤكدًا أن عملية شحوط المراكب بدأت تقل بشكل كبير , كما أن أصحاب المراكب بدأوا التعاون مع بعضهم عند شحوط آي مركب لتجنب وقوع آخر فيه.



أشار إلى وجود 288 رخصة مركب عائم فى مصر 90 مركبًا فقط تعمل بإنتظام و 128 مركبًا تعمل بشكل موسمى والباقى متوقف حاليا ويحتاج لإعادة تأهيل موضحًا أن الصعيد يحتاج لاستثمارات كبيرة فى القطاع السياحى خاصة أن عدد الفنادق سواء فى الأقصر أو أسوان لا يتجاوز عدد أصابع اليد.