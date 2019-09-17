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تعليم

الاتحاد الرياضي للجامعات ينظم 3 بطولات عالمية ومشروع قومي للياقة البدنية قريبا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:09 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أكد الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الاتحاد يعتزم إطلاق عدة مبادرات وأنشطة رياضية مهمة بالجامعات خلال الفترة المقبلة مع بدء الدراسة، تساعد الطلاب على اكتشاف عالم آخر من الأنشطة بهذه المرحلة التعليمية، حيث تصل المبادرات والأنشطة إلى العالمية.

وأضاف "حسانين"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن المشروع القومي للياقة البدنية والذي وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد والذي سيتضمن تنظيم مسابقات ومبادرات وأنشطة رياضية، كما يتم تنظيم 3 بطولات عالم حاليا اسكواش وكرة يد وكرة قدم نسائية.

وأشار إلى أن الاتحاد الرياضي للجامعات بدأ في استقبال عينات لنموذج الدراجات المصرية، التي من المقرر أن يتم توزيعها على طلاب الجامعات العام الدراسي المقبل في إطار مبادرة دراجة لكل طالب.

وأكد الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن هناك توصيات للجامعات من الوزارة للتواصل مع مديري فروع البنوك القومية مثل "البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة" ، مشيرا إلى أن التواصل مع البنوك يهدف لتسهيل الإجراءات، وتمويل مشروع الدراجات وتيسير القروض للطلاب.

ونوه "حسانين"، إلى أن هناك عددا من الجامعات التي بدأت تنفيذ خطوات مشروع دراجة لكل طالب مثل جامعة قناة السويس، حيث تم تحديد الطرق والممرات الخاصة بالدراجات داخل الجامعة وتخصيص منظومة إلكترونية للمسارات والجراجات.

ويشارك في الحملة جامعة ( القاهرة - حلوان - الإسكندرية - التعليم العالي - الأزهر - أسيوط - المنيا - المنصورة - الوادي الجديد - جنوب الوادي - المنوفية - السويس - الفيوم - أسوان - مدينة السادات - الزقازيق - قناة السويس - كفر الشيخ - بورسعيد - سوهاج - العريش ) .

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