دوري أبطال آسيا.. التشكيلة المتوقعة لـ مباراة الهلال والاتحاد

يحل نادي الاتحاد السعودي ضيفًا على نظيره الهلال في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ،علي ملعب استاد جامعة الملك سعود في إياب منافسات دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.



ومن المقرر أن يتم حسم المتأهل للمربع الذهبي للبطولة الآسيوية الليلة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.



وفيما يلي نستعرض لكم التشكيل المتوقع للفريقين للقاء الليلة:



يضم تشكيل الهلال المتوقع :



حراسة المرمي: عبد الله المعيوف



خط الدفاع: ياسر الشهراني- جانج هيون سو-علي البليهي-محمد البريك



خط الوسط: محمد كنو-سلمان الفرج-كاريلو-نواف العابد



خط الهجوم:سيباستيان جيوفينكو-بافيتيمبي جوميز



بينما جاء تشكيل الاتحاد المتوقع كالتالي :



حراسة المرمى: فواز القرني



خط الدفاع: حمدان الشمراني- عبد المحسن فلاته- زياد المولد- سعود عبدالحميد



خط الوسط: عبدالإله المالكي- إيميليانو فيشيو- خالد السميري- كارلوس فيلانويفا- لويس خيمينيز



خط الهجوم: رومارينيو