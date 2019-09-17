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رياضة

استقالة مجلس إدارة نادي النصر للتعدين.. تعرف على السبب

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:04 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالله هشام
أكد مصدر مطلع داخل نادي النصر للتعدين، تقديم مجلس الإدارة استقالته إلى رئيس الشركة، ووزارة الشباب والرياضة، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري القسم الثالث.

وأضاف المصدر أن الفريق الأول يعاني من قلة الموارد المادية من قبل الشركة القابضة واشتراطهم رحيل مجلس إدارة النادي الحالي وانتخاب مجلس جديد حتى يتم الدعم المادي والمعنوي للفريق والعودة إلى مكانته الطبيعية وسط الكبار.

ويعاني الجهاز الفني ومجلس إدارة النادي من عدة ضغوط على المستوى المادي، حيث لم يتم صرف مقدم العقود الجديدة والقديمة، ولم يتم حسم رحيل بعض اللاعبين الذين يريدون الاستغناء الخاص بهم.

وأكمل المصدر أن مجلس إدارة النادي سيتم الرد على استقالته خلال أسبوع، ومن المتوقع أن يعمل الفترة القادمة لتسيير الأعمال بسبب اقتراب مسابقة الدوري القسم الثالث وإجارئهم بعض الاستعدادات.

واختتم المصدر أن الفريق والجهاز الفني ومجلس الإدارة لا يعلموا مصيره حتى اللحظة الحالية ويخشى الجميع تجميد النشاط الكروي في النادي.

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