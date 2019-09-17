أعمال غير شرعية.. وزير الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.. فيديو

أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أن مصر تدين الاعتداء على المملكة العربية السعودية وتقف معها فى تضامن كامل، لافتًا إلى أن هذه الاعتداءات مرفوضة وخارج نطاق الشرعية والقانون الدولى، ويجب تحديد المسئول عن هذه الأعمال غير الشرعية.



وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، نتابع التطورات القائمة والتوتر، ونسعى من خلال التواصل ودعم الجهود التى تبذلها فرنسا والدول الأخرى للحد من هذا التوتر ومنع اندلاع صراع مسلح واسع الانتشار يكون له آثار مدمرة على المنطقة بأسرها.



وتابع وزير الخارجية، نحن قادرون فى إطار التضامن فيما بيننا على الحفاظ على الأمن العربى والدفاع عن المصالح العربية، بما يحقق المصلحة المشتركة.



وأردف وزير الخارجية، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى وسوف نكون متابعين وداعمين للمملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات والتصدى لها.





