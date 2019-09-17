لتظهر بشكل حضاري لائق.. الجيزة تبدأ خطتها لتطوير شوارع حي العجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع شهاب والتى تنفذها المحافظة فى إطار خطتها لتطوير الشوارع والطرق الرئيسية لتظهر بالشكل الحضارى اللائق.



وأشار المحافظ أن الأعمال تشمل تطوير الجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والانترلوك ورفع كفاءة البلدورات إضافة إلى تمهيد الممشى المخصص للمواطنين على جانبى الشارع وتركيب بلاط انترلوك به ليتماشى مع الشكل الجمالي للشارع مع إزالة أي إشغالات أو تعديات من المحلات على حرم الطريق المخصص للمشاة .



وأوضح انه سيتم دعم الشارع بأعمدة إنارة حديثة (ليد) استكمالا لخطة المحافظة فى توفير الطاقة، ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بمتابعة يومية للشركة المنفذة للأعمال والتأكد من التزامها بتنفيذ الأعمال بجودة عالية ووفق الجدول الزمنى المحدد .



جاء ذلك خلال جولة المحافظ فى أحياء الدقى والعجوزة حيث تفقد راشد شارع محى الدين أبو العز مؤكدًا أن الشارع يشهد أعمال تطوير خلال الأيام المقبلة حيث تدرس المحافظة حاليا الاستقرار على الشكل النهائى لأعمال التطوير بما يضمن تحقيق الشكل الجمالى بالشارع والسيولة المرورية باعتباره أحد أهم الشوارع بحى الدقى.



وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال طلاء العقارات بأحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة والوراق ومدينة كرداسة ومركز أوسيم حيث وجه المحافظ بالالتزام بالجدول الزمنى المقرر للانتهاء من اعمال طلاء العقارات بالالوان المحددة .



كما وجه المحافظ بتغيير طلاء عدد من العقارات بنطاق الطريق الدائرى لعدم الالتزام باللون المحدد للطلاء مما يأثر على المظهر الجمالى الذى أصبح عليه الطريق ومحاسبة المقصرين عن ذلك .