مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط الأعلى للإعلام

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك التزامًا كبيرًا من قبل الشاشات بالمعايير الإعلامية وضوابط عمل برامج التوك شو والدينية والرياضية والتي أقرت من قبل المجلس.



وأضاف مكرم محمد أحمد في تصريحات له، أن المجلس مرن في تطبيق هذه الضوابط، وأن تطبيق المعايير ساهم في تقليل حجم المخالفات التي كانت ترتكب على الشاشات.



وأشار رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام إلى أن المعايير الإعلامية تضمن حقوق المجتمع والمشاهد وتحمي حقوق الملكية الفكرية.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمهنية بأصول المهنة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.