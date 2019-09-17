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فن

من منظور جديد.. محمد رمضان: أحلم بالعالمية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:11 م
محمد رمضان مع محررة
محمد رمضان مع محررة صدى البلد
آيه عاطف
قال محمد رمضان إنه يحلم بالوصول إلى العالمية، ولكن من منظور آخر.

وأضاف محمد رمضان في تصريح خاص لـ صدى البلد "أنا أحلم بتحقيقها من داخل بلدي، دون السفر إلى بلد اخر، نحن نستطيع أن نصل إلى العالم كله بفننا وبالأعمال الجيدة التي نقوم بتقديمها".

وأضاف محمد رمضان "نحن نستطيع أن ندهش العالم كله ونبهره أيضًا، السر يكمن في المجهود والسعي و الأصرار نحو تحقيق تلك الأحلام".

كان برر الفنان محمد رمضان، الهجوم الدائم عليه سواء في أعماله التمثيلية أو الغنائية.

وقال الفنان محمد رمضان: "كثيرًا ما يكون الهجوم هو ضريبة النجاح التي يدفعها أي شخص ناجح، في كل المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو العلمية، حتي على مستوى الدول، أمريكا أكثر دولة تلقى الهجوم من كل جانب لكن في نهاية الأمر هي الدولة الأنجح في العالم كله".

وأضاف محمد رمضان "وأنا يتم مهاجمتي منذ وقت بعيد جدًا، منذ تقديمي "عبده موته"، لقد اعتدت على الهجوم، كما إنه من الطبيعي أن يتم رفض كل ما هو جديد في بداية الأمر، من ثم يعتاد الناس عليه ويتقبلونه ويرونه بزاوية مختلفة ويدركون انهم كانوا مخطئين في الحكم".

وتابع محمد رمضان: "وفي بعض الأحيان أستفيد من الهجوم، فليست كل الأراء المعارضه تعارض من أجل الهجوم فقط، بل أحيانا أستفيد من الآراء المعارضة وتؤثر على اختياراتي بشكل إيجابي وتجعلني أتجنب الوقوع في الأخطاء."

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