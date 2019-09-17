وزير الخارجية عن عدم مناقشة الأمور الفنية لسد النهضة: أمر يدعو للاستغراب..فيديو

أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أنه بعد انقطاع المفاوضات بشأن سد النهضة لمدة سنة وثلاثة أشهر، تعثرت المفاوضات بالأمس، مؤكدا أن عدم تناول القضايا الفنية فى وجود وزراء الرى ووجود فنيين تابعين لوزارة الرى من البلدان الثلاثة، أمر يدعو للاستغراب.



وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي عقد مع نظيره الفرنسي اليوم: "كنا نأمل أن تنطلق المفاوضات مرة أخرى وأن تتناول بشفافية كل الأطروحات القائمة ولا يكون هناك فرصة لفرض إرادة أى طرف على الطرف الآخر أو حجب أى طرح يتم الهدف منه أن يكون محل نقاش وحوار.



وتابع وزير الخارجية، أن ما تم الاتفاق عليه من جولات انعقاد اللجنة الفنية العلمية المستقلة نأمل ألا يكون هدفه مزيد من التفاوض بدون أجل وبدون وقت محدد يتم منه التوصل لهدف.



وأردف وزير الخارجية، نرى أن الامر علمى يجب أن يتم تناوله فى هذا الإطار بعيدًا عن أى تأويل سياسي وأى فرض إرادة أو لأمر واقع، وأن ياتى لكى يحقق مصلحة الدول الثلاثة بشكل متساوى ويحافظ على مصالح جولتى المصب وما يشكله نهر النيل من مصدر وحيد للمياه.



وأوضح وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر عبرت على استعدادها لوساطة وتدخل أى جهة فنية تستطيع أن تضع إطار للتوافق وفقًا للمعادلات العلمية والمساعدات التى تحمى مصالح الدول، والاتفاق قابل للتحقيق.