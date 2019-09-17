7 أسباب لفقدان الذاكرة.. تعرف عليها

النسيان هو شعور الفرد بأنه غائب عن التفكير ولا يستطيع تذكر المعلومات والمواقف التى مر بها، ولفقدان الذاكرة أسباب كثيرة منها التقدم فى العمر أو أسباب مفاجئة ليس لها علاقة بالسن.





وهناك أنواع لفقدان الذاكرة :

- فقدان ذاكرة على المدي الطويل: فيصعب على الفرد تذكر الاشياء عند الحاجة إليها مثل الاحداث والحقائق أو كيفية الوصول للمنزل.

- فقدان الذاكرة على المدي القصير: لا يتمكن الفرد من تذكر الأشياء التى حدثت مؤخرًا.

أسباب فقدان الذاكرة:

1- نقص فيتامين ب 12

2- تعاطي المخدرات والكحول

3-السكته الدماغية

4- ضعف الغدة الدرقية

5- أدوية الإكتئاب

5- ورم في المخ

6- الحرمان من النوم

7- الصداع النصفي





ويجب على الفرد الذي يعاني من فقدان الذاكرة طويل أو قصير المدى التوجه للطبيب لإتخاذ الإجراءات العلاجية وهنام بعض الإجراءات لإدارة فقدان الذاكرة والتعامل معه منها:

- الحفاظ على منزل منظم ومرتب

- الحفاظ على دفتر عناوين محدث

- الاحتفاظ بالأدوية الخاصة بك