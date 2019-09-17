محمد رمضان في حوار لـ صدى البلد: أستعد لـ عمل مسرحي وفيلم سينمائي جديد.. أحلم بالعالمية على طريقتي.. ولن أتوقف عن الغناء والحفلات الجماهيرية

محمد رمضان في حوار لـ "صدى البلد":

أستعد لـ عمل مسرحي وفيلم سينمائي جديد

أحلم بالعالمية على طريقتي

لن أتوقف عن الغناء وتقديم الحفلات الغنائية الهجوم ضريبة النجاح

حلا شيحة صديقة زوجتى

في البداية.. حدثني عن ملابسك المثيرة للجدل في حفلاتك الغنائية

ما الرسالة التي توجهها لمن طالبوا نقابة المهن الموسيقية بوقفك عن الغناء؟

تعاونت مع تامر كرم في الميوزيكال شو لحفلك الأخير.. فهل يجمعكما عمل قريب؟

بعد نجاح ديو "إنساي".. هل تكرر تجربة الديوهات الغنائية؟



لماذا يتعرض محمد رمضان للهجوم دائمًا؟

هل يحلم محمد رمضان بالوصول إلى العالمية وهل حققت ما تتمناه؟

بماذا ترد على أخبار زواجك من الفنانة حلا شيحة؟

هل كرر محمد رمضان نفسه عند تقديمه شخصية الأب والابن بـ "زلزال"؟

حدثنا عن التعاون مع الشاعر أمير طعيمة بعد مهاجمته لك من قبل

ما أعمالك القادمة؟





حقق الفنان محمد رمضان نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى التمثيل أو الغناء، فقدم حفلين غنائيين الأول في القاهرة، والثاني في الساحل الشمالي، وقد لقى الحفلان إقبالا جماهيريا كبيرا جدا، ودائما ما يثير رمضان الجدل حوله بسبب جرأته في تقديم كل ما هو جديد ومختلف."صدى البلد" حاور محمد رمضان ودار الحوار كالتالي:أنا أقدم ميوزيكال شو أثناء الحفل الغنائي لإسعاد جمهوري وتقديم كل ما هو جديد لهم، والملابس التي أرتديها أثناء الحفل، تتناسب مع الأجواء الأحتفالية، فمثلا الفنانة الكبيرة شريهان كانت ترتدي ملابس غريبة أثناء تقديمها الفوازير، وذلك كان من أجل الشو، فلا بد أن يرتدي الفنان ملابس غير تقليدية.أقول لهم إنني مازلت أسير في طريقي، وسوف أكمل الطريق إلى نهايته ولن ألتفت لمثل هذه الأشياء، أنا فنان أغني وسأستمر في تقديم الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها، وأحترم نقابة المهن الموسيقية بالطبع.نعم، إننا نجهز الآن لعرض مسرحي جديد، سوف نعلن عن تفاصيله في أقرب وقت ممكن، وسيتم عرض المسرحية على مسرح خاص وهو مسرح الهرم، وأنا متحمس جدًا لخوض هذه التجربة وأتمنى أن يلاقي العمل إعجاب الجمهور، كما أنني سعدت جدًا بالتعاون مع تامر في الميوزيكال شو الأخير الذي حقق نجاحا كبيرا بفضل الله ثم بفضل مجهودنا.بالطبع سأكررها، فأنا أجهز الآن لديو غنائي مع K2، وDJ خالد، وسنجتمع بها سويًا نحن الثلاثة، وتلك الأغنية سيتم طرحها قريبًا جدًا، ذلك بجانب ديو غنائي آخر مع المطرب الفرنسى ميترى جيمس، بالإضافة إلى أغنية "سلطان"، والتى من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.كثيرًا ما يكون الهجوم هو ضريبة النجاح التي يدفعها أي شخص ناجح، في كل المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو العلمية، حتى على مستوى الدول، أمريكا أكثر دولة تلقى الهجوم من كل جانب، لكن في نهاية الأمر هي الدولة الأنجح في العالم كله، وأنا تتم مهاجمتي منذ وقت بعيد جدًا، منذ تقديمي "عبده موته"، لقد اعتدت على الهجوم، كما أنه من الطبيعي أن يتم رفض كل ما هو جديد في بداية الأمر، من ثم يعتاد الناس عليه ويتقبلونه ويرونه بزاوية مختلفة ويدركون أنهم كانوا مخطئين في الحكم، وفي بعض الأحيان أستفيد من الهجوم، فليست كل الآراء المعارضة تعارض من أجل الهجوم فقط، بل أحيانا استفاد من الآراء المعارضة وتؤثر على اختياراتي بشكل إيجابي وتجعلني أتجنب الوقوع في الأخطاء.بالطبع أحلم بالعالمية، ولكني أرى العالمية من منظور آخر، فأنا أحلم بتحقيقها من داخل بلدي، دون السفر إلى بلد آخر، نحن نستطيع أن نصل إلى العالم كله بفننا وبالأعمال الجيدة التي نقوم بتقديمها، نحن نستطيع أن ندهش العالم كله ونبهره أيضًا، السر يكمن في المجهود والسعي والإصرار نحو تحقيق تلك الأحلام.بالطبع هذه شائعات، حلا أختي وصدقيتي وصديقة زوجتي أيضًا، وسعيد بعودتها الفنية بالمشاركة معي في مسلسل "زلزال"، فهي ممثلة وإنسانة رائعة جدًا، وربنا يديم المحبة بيننا دائمًا.لا إطلاقًا، أنا لا أرى الموضوع بهذه الطريقة، القصة التي حكمت علينا بذلك الاختيار، فتقديمي شخصية الأب والابن كان اقتراحا من المخرج وأنا رحبّت به جدًا، وبالعكس أنا لا أرى أن هذا يعتبر تكرارًا، بل هذا يؤكد للجمهور أن محمد رمضان ممثل موهوب يستطيع تقديم شخصية الأب وشخصية الابن ويقنعك بأدائه التمثيلي في الشخصيتين.أنا سعيد جدًا بهذا التعاون الفني، ومهاجمته لي من قبل شيء طبيعي جدًا، فمن الممكن أن يكون الشخص رافضا لشخص آخر أو غير معجب به وبطريقته ولكن يغيّر رأيه بمرور الوقت، هذا يحدث لأي إنسان مننا، وأمير الآن صديق غالٍ جدًا، ونحن نعمل على الأغنية الجديدة وسوف تكون من كلماته وألحان محمد يحيى وتوزيع توما.هناك فيلم سينمائي جديد من المقرر أن أبدأ تصويره منتصف شهر أكتوبر، ولكن ذلك في حال أن نسخة ورق السيناريو القادمة كانت كما أريد، وإن لم يكن سوف أضطر إلى تأجيله وتصوير فيلم آخر بدلًا منه لذلك لا أعلم ما هو الفيلم الذي سأقوم بتصويره بالتحديد.