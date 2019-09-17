عجيبة للبترول: 44 ألف برميل يوميًا متوسط الإنتاج من الزيت الخام

نجحت شركة عجيبة للبترول في رفع متوسط إنتاجها من الزيت الخام ليصل إلى حوالى 44 ألف برميل يوميًا وحوالى 4ر18 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحسين أداء أنشطة الإنتاج بهدف زيادة إنتاجية الحقول ورفع كفاءة شركات الإنتاج من خلال التوسع في استخدام أحدث التكنولوجيات والوسائل العلمية الحديثة.





وأوضح تقرير نتائج أعمال شركة عجيبة للبترول للعام المالى 2018/2019 الذى قدمه المهندس عصام القفاص رئيس الشركة لوزير البترول الثروة المعدنية أن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لبدء إنتاج حقل جنوب غرب مليحة في شهر يونيه الماضى بمتوسط إنتاج ألفي برميل زيت خام يوميًا من البئر الأول ثم ارتفع الإنتاج إلى 4500 برميل زيت خام يوميًا بعد وضع البئر الثانى على الإنتاج ، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للحقل إلى 7 آلاف برميل زيت خام يوميًا خلال الفترة القادمة فور وضع البئر الثالثة على الإنتاج ، كما تمكنت الشركة من إضافة حوالى ألفي برميل يوميًا على الإنتاج من حقل أشرفى بخليج السويس ليصل إنتاجه إلى حوالى 4 آلاف برميل زيت خام يوميًا ، فيما أضافت أنشطة الحفر بحقل فرس بمنطقة امتياز مليحةبالصحراء الغربية متوسط ألفي برميل زيت خام يوميًا من خلال حفر 8 آبار تنمويةوصيانة الآبارالقائمة ليصل إنتاج الحقل إلى 4100 برميل زيت خام يوميًا.





وبالنسبة للنشاط الاستكشافى قامت عجيبة بحفر 4 آبار ونتج عن البئر بسمة 1X انتاج أولى يبلغ أكثر من ألف برميل زيت خام يوميًا ولا تزال المحاولات مستمرة لتعميق البئر شيمى1X للبحث عن مزيد من الفرص، ونتج عن اختبارات بئر فراميد جنوب 1Xإنتاج 25 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ، وعلى صعيد أنشطة التنمية أوضح القفاص أنجهود الشركة أسفرت في حقل مليحة عن اكتشاف طبقتى علم البويب 3D وعلم البويب 3E في بئر ياسمين-10 مما أسفر عن إنتاج مبدئىبلغ أكثر من 2500 برميل زيت خام يوميًا.



