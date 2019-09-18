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برلمان

برلمانية تطالب البرلمان بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية بدور الانعقاد الخامس

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من التشريعات المهمة للغاية، التي يجب أن يسرع البرلمان في مناقشاتها خلال دور الانعقاد الخامس، مشيرةً إلى أن تأخر تعديل القانون طوال هذا الوقت، أمر غير مبرر.

وأضافت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي بها كثير من العوار ولا يتفق مع متطلبات الأسرة المصرية وحالتها، وذلك يدفع البرلمان لسرعة تغييره.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 من صفر سنة 1441 هـ الموافق الأول من أكتوبر سنة 2019.

وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.

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