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أخبار العالم

بعد هجمات السعودية.. تحذير هام من الناتو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:21 م
تحذير هام من الناتو
تحذير هام من الناتو بعد هجمات السعودية
دعاء أبوهشيمة
أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن قلقه إزاء إمكانية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجوم على منشآت نفط حيوية تابعة لشركة أرامكو في السعودية السبت الماضي.

ووفقا لشبكة "بي بي سي"، قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام للناتو، إن "إيران تزعزع استقرار المنطقة بالكامل".

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف للتوقف عن تكرار مثل هذه الهجمات لأنها قد تخلف آثارا سلبية على المنطقة بأكملها، كما أننا نشعر بقلق كبير من التصعيد".

وفي صباح اليوم، أدان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الهجوم، وقال في تغريدة على موقع تويتر: "الهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها".

وقد أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، مسؤوليتهم عن الهجوم.

ومن جانبها، نسبت واشنطن الهجوم إلى إيران مشكك في قدرة الحوثيين على تنفيذ هجوم بهذا الحجم وهذه الدقة دون مساعدة؛ بينما يرى التحالف السعودي في اليمن، الذي يحارب الحوثيين، أن الحوثيين تلقوا دعما من إيران.

وقد استهدفت الهجمات موقع محطة بقيق، الأكبر لمعالجة النفط في السعودية، والذي تديره شركة أرامكو المملوكة للدولة، كما استهدفت حقل خريص النفطي، وهو أقرب الهدفين إلى الحدود اليمنية؛ حيث يبعد عنها مسافة 770 كم.

قالت السعودية إن طائرات مسيرة نفذت الهجمات، التي بدأت في الساعة الواحدة صباح السبت بتوقيت جرينيتش وتصاعدت جراءها أعمدة من الدخان.

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