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حوادث

حبس صاحب مكتب استيراد وتصدير لاستيلائه 300 ألف جنيه من راغبى السفر بالغربية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:55 م
ضبط متهم
ضبط متهم
أحمد على
قرر رئيس نيابة مركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم حبس صاحب مكتب استيراد وتصدير لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم، وبحوزته مبلغ 300 ألف جنيه جمعه من ضحاياه 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، توصلت إلى قيام صاحب مكتب إستيراد وتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم فضلًا عن تأسيس شركة وهمية - كائنة بدائرة المركز، واتخاذها مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلان عن نشاطه المشار إليه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المُشار إليها، وعثر معه على تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية - جواز سفر – 4 دفاتر مدون بها أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المتحصلة منهم بإجمالى 300 ألف جنيه، 2 دفتر تحصيل مبالغ نقدية، ومجموعة من كروت الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها بإلحاق العمالة بالخارج، ومبالغ مالية بعملات مختلفة من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المُشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

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