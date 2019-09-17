طريقة عمل بيتزا بالبشاميل

بيتزا بالبشاميل من الأكلات غير التقليدية و الشهية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير بيتزا بالبشاميل



عجينة بيتزا بالبشاميل

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر



حشو بيتزا بالبشاميل

زيتون أسود حلقات

ملح

فلفل أسود

زنجبيل بودرة

قرفة ناعمة

1 باكو خلطة بشاميل

2 كوب لبن

نصف كيلو طماطم مبشورة



طريقة تحضير بيتزا بالبشاميل

* تخلط مكونات العجينة في العجان وتقلب

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تفرد العجينة بالنشابة وتفرد في صينية مستديرة



حشو بيتزا بالبشاميل

* تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في الزيت على النار

* تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود

* يقلب الخليط ويضاف الفلفل والطماطم المبشورة

* يضاف الخليط على الوجه

* يخلط خليط البشاميل مع اللبن على النار حتى الغليان

* يضاف الخليط على الوجه وتضاف الجبنة الموتزاريلا

* توضع في الفرن حتى تمام النضج

* تقطع وتقدم



