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طريقة عمل بيتزا بالبشاميل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:14 م
طريقة عمل بيتزا بالبشاميل
طريقة عمل بيتزا بالبشاميل
هاجر هانئ
بيتزا بالبشاميل من الأكلات غير التقليدية و الشهية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير بيتزا بالبشاميل

عجينة بيتزا بالبشاميل
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة سكر

حشو بيتزا بالبشاميل
زيتون أسود حلقات
ملح
فلفل أسود
زنجبيل بودرة
قرفة ناعمة
1 باكو خلطة بشاميل
2 كوب لبن
نصف كيلو طماطم مبشورة

طريقة تحضير بيتزا بالبشاميل
* تخلط مكونات العجينة في العجان وتقلب
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد العجينة بالنشابة وتفرد في صينية مستديرة

حشو بيتزا بالبشاميل
* تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في الزيت على النار
* تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود
* يقلب الخليط ويضاف الفلفل والطماطم المبشورة
* يضاف الخليط على الوجه
* يخلط خليط البشاميل مع اللبن على النار حتى الغليان
* يضاف الخليط على الوجه وتضاف الجبنة الموتزاريلا
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
* تقطع وتقدم

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