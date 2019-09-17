أبو الغيط يؤكد لوزيرة خارجية السودان دعم الجامعة العربية للحكومة الانتقالية

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لوزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، دعم الجامعة العربية، للحكومة السودانية الانتقالية.



والتقى أبو الغيط، في مستهل زيارته إلى الخرطوم، وزيرة الخارجية، وعقدا جلسة مباحثات، هنأها خلالها على نجاح مسيرة تشكيل الحكومة الانتقالية، وتوليها منصب وزيرة الخارجية.



وبحث الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تناولا سبل التنفيذ العاجل لقرار مجلس الجامعة العربية الأخير، بخصوص السودان.



ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام في وقت لاحق اليوم، رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك.