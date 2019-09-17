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بين الناس

مواطنون يستغيثون: طريق الأوتوستراد أمام مصنع طرة بلا إضاءة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:54 م
شارع مظلم
شارع مظلم
احمد قطب
أرسل القارئ أحمد نصر المقيم فى حلوان بمحافظة القاهرة شكوى لخدمة ببن الناس بموقع صدي البلد بسبب تضرره من انعدام الإضاءة أمام مصنع طرة الأسمنت بطريق الأوتوستراد.

وقال القارئ في شكواه "أثناء السير أمام مصنع طرة الأسمنت بطريق الأوتوستراد لاحظت انعدام وجود إضاءة وهو ما يؤدى إلى الكثير من الحوادث ووفاة عدد كبير من المارة بهذا الطريق".

وطالب أحمد نصر المسئولين بضرورة التدخل وإنارة الطريق لتقليل عدد الحوادث التى تحدث على الطريق.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرَّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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