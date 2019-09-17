شاهد.. كيف احتفل شريف مدكور بعيد ميلاده

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، وعدد كبير من الإعلامين عبر حسابهم بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد الإعلامي شريف مدكور من داخل فيلته.



وعلقت دنيا عبدالعزيز على الصور: "عقبال سنين كتير حلوة شبه قلبك، كل سنة وانت وسطينا وفي قلبنا".



وانهالت تعليقات متابعي دنيا عبد العزيز بتهنئة شريف مدكور متمنين له الشفاء العاجل والعمر الطويل.



وأصيب الإعلامي شريف مدكور بمرض السرطان، وخضع لعملية جراحية استأصل فيها الورم وجزء من القولون، ويخضع الآن لجلسات الكيماوى، ويحاول دائمًا أن ينشر روح التفاؤل للمرضى المصابين بذات المرض.