8 نصائح عند القيادة على الطرق السريعة.. تعرف عليها





يشهد عالم السيارات تغيرا ملحوظا في مصر، ويتابع الملايين من المصريين أخبار السيارات وأسعارها وأسواقها سواء الجديد منها أو المستعمل، ليس هذا فحسب بل هناك جانب مهم للغاية وهو حوادث السيارات وكيف نستطيع الحد منها بطرق سليمة وآمنة.وحرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمات لقرائه، نعرض خلال السطور التالية أهم نصائح القيادة بالطرق السريعة، لتجنب الحوادث والحد منها وحتى لا نفاجأ بكوارث.لذلك عليك عزيزي القارئ معرفة أهم نصائح القيادة بالطرق السريعة، لتجنب وقوع الحوادث، وأبرزها كالتالي:- الالتزام بالسرعة المحددة للسير المدونة باللافتات الإرشادية على الطرق بيسار السائق.- ضرورة اختبار السيارة قبل الانطلاق.- يجب تنفيذ الصيانة اللازمة لكل أجزاء السيارة قبل السفر.- السير على المسار المناسب للسيارة، أي الحارة المحددة للقائد.- مراعاة أن المسار الأيسر للسيارات تزيد به السرعة، بينما بالأيمن تكون الحركة أقل.- يجب عدم التوقف على الطريق السريع نهائيا، إلا للحالات الاستثنائية.- مراعاة مسافة الأمان مع السيارات المجاورة.- اقتناء "مثلث الطوارئ" لتحذير قائدي السيارات الأخرى بوجود مركبة معطلة، حتى يبتعدوا عنها.