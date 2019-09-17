تعرف على إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية لتفادي تبعات هجمات أرامكو.. وقعت بالفعل عقود تحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الوقود مع بنوك دولية.. والشركة تستخدم حقولها البحرية ومخزونها لتلبية احتياجات العملاء

الحكومة وقعت العديد من عقود التحوط لتقلبات الأسعار وفي سبيلها لتوقيع المزيد من العقود مع بنوك دولية

أرامكو تستعين بالنفط المستخرج من الحقول البحرية لتعويض النقص في الإنتاج

أرامكو ستستخدم المخزون النفطي لديها لتلبية احتياجات عملائها

السعودية أعربت عن تقديرها لجميع الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم

ونجحت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات تحوط لتفادي عقبات مثل هذه الحوادث ومنذ إعداد ميزانية العام المالي الجديد كانت هناك مثل هذه الاحتياطات.







إدانة رسمية





تأثير الهجوم

ولحسن الحظ أن مصر احتاطت لمثل هذه الأوقات، إذ إن الحكومة المصرية أبرمت بالفعل عقود تحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الوقود مع بنوك دولية.







وقال مسئولان حكوميان إن الحكومة تخطط لمضاعفة عدد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط. حيث إن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة العامة لمصر يضيف نحو 222 مليون دولار إلى المصروفات السنوية للدولة، ويبلغ سعر برميل النفط في الموازنة المصرية 68 دولار طبقا لموازنة العام المالي 2018/2019.

عودة الهدوء





تحقيق دولي

وأكدت السعودية أنها ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها.





رد فعل سعودي لإعادة الاستقرار للسوق

قررت شركة أرامكو الاستعانة بالنفط المستخرج من الحقول البحرية لتعويض النقص في الإنتاج، إلى جانب استخدام المخزون النفطي لديها لتلبية احتياجات عملائها.





كما استمرت الشركة في الوفاء بتعهداتها لعقود سبتمبر وأكتوبر حتى باستبدال الخام العربي الخفيف بالخام العربي الثقيل.





لم تكد تمر ساعات على حادث استهداف مصافي النفط التابعة لشركة أرامكو عملاق النفط السعودي، حتى أعلنت مصر تضامنها مع شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وبدأت الأسئلة حول إن كانت مصر ستفلح في تجاوز الأزمة بعد تحريك أسعار خام النفط عاليما، خاصة أنها بلد مستورد للبترول وأي تحرك في سعر البرميل عالميا سيؤثر بالسلب على البلاد المستوردة.أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم السبت ١٤ سبتمبر، استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية بواسطة عدد من الطائرات المُسيرة "بدون طيار" فجر السبت.وأكد البيان تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.وتسببت تلك الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي بطائرات مسيرة بوقف إنتاج المملكة السعودية للنفط بمقدار 5.7 مليون برميل من الخام، أو ما يمثل 50% من إنتاجها، وتسببت أيضا في خفض إمدادات الإيثان والغاز الطبيعي بنحو 50%، مما أثر على نحو 5% من إمدادات النفط العالمية، كما ارتفعت أسعار النفط بمقدار 20% جراء تلك الهجمات، حيث وصل سعر برميل الخام إلى حوالي 72 دولارا، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط بعد ذلك إلى مستوى 66 دولارا للبرميل، فإنه لا يزال مرتفعا بنسبة 11% في يوم واحد، ليسجل بذلك أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ عام 2016.وتوقع دبلوماسيون أن يعود الاستقرار سريعا بعد هذا التصعيد في المنطقة، خاصة أنه ليس هناك دليل على قيام إيران بهذا الهجوم سوى بعض الادعاءات الأمريكية.وقال هؤلاء إن أي عمل عسكري ضد إيران سيكون بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما يعد ضربا من الخيال في الوقت الحالي بسبب انشغال إدارة ترامب بالعديد من الملفات ليس من بينها الصراع في الشرق الأوسط، خاصة صراعه مع الصين.واستند الخبراء إلى توصيات مسئولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، بالالتزام بضبط النفس بعد الهجمات الأخيرة التى استهدفت منشأتى نفط تابعتين لشركة أرامكو فى السعودية، بحجة التكلفة الباهظة للمواجهة مع إيران، التى حملتها الإدارة الأمريكية مسئولية الهجمات الأخيرة فى السعودية، أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، خاصة أن الهجمات الأخيرة لم تستهدف أفراد أو منشآت أمريكية، مما يشير إلى أن الأمر لا يستدعى أى رد عسكرى أمريكى مباشر، وأضافوا أنه إذا تبين أن العمل العسكرى المباشر ضروري، فستحتاج الإدارة الأمريكية حينها إيجاد مبرر قانونى صحيح لاتخاذ إجراء مماثل.فى السياق ذاته، حذروا من المخاطر التى ستواجه ما لا يقل عن 70 ألف جندى أمريكى متمركزين فى المنطقة تحت القيادة المركزية الأمريكية، إذا خرجت التوترات مع إيران عن السيطرة.وتوقعوا أنه قد يقترح مسئولو البنتاجون اتخاذ تدابير ردع جديدة دون الاستخدام المباشر للقوة، مثل زيادة عدد القوات فى المنطقة وتعزيز الدفاعات الأمريكية.من جانبها، قالت الخارجية السعودية أمس، الاثنين، إنها قررت دعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للمشاركة في التحقيقات بشأن استهداف منشأتي أرامكو السبت.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قالت إن اعتداءً تخريبيا غير مسبوق تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة يوم السبت.وقالت إن الهجوم نتج عنه توقف حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة.وأعربت السعودية عن تقديرها لجميع الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم.ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.وقالت المملكة إنها ستدعو خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات.وشددت المملكة على أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.وتشير التقديرات الحالية إلى أن الأمر يمكن أن يستغرق أسابيع أو حتى شهور قبل أن تعاود المنشآت النفطية التي تعرضت للهجوم العمل بطاقتها الكاملة.