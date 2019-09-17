محمد ممدوح يدعم مؤمن زكريا بهذه الكلمات

نشر الفنان محمد ممدوح صورة لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا قبل بدء رحلة علاجه من إصابته على مستوى الجهاز العصبي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "مؤمن زكريا شد حيلك يا بطل عشان ترجعلنا اقوي من الاول، ربنا معاك وترجع تاني للناس اللي بتحبك".



وشارك الجمهور بالتعليقات: "الف سلامه وترجع احسن من الاول_هو عندو ايه ياجدعان؟".



وأحدث أعمال محمد ممدوح فيلم بعنوان "ولاد رزق2" تم عرضه في عيد الأضحى الماضي بمشاركة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود.



يذكر أن محمد ممدوح قد قام ببطولة مسلسل "قابيل" الذي تم عرضه في رمضان 2019.