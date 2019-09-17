بين صعوبة البحث والتصوير.. معاناة الباحثين بـ دار الكتب المصرية لا تنتهي

يحضر محمد معه المتطلبات اللازمة، تارة اللابتوب وأخرى أوراق وأقلام، وتعتبر هذه الطريقة توفيرا للمال ولكنها إهدار للوقت.





ولم يختلف هدف الباحث محمد عن أسماء أيمن، باحثة من الإسماعيلية في تخصص اللغة العربية، تأتي خصيصا لدار الكتب أسبوعيا "للأسف مفيش مصدر تاني في المحافظة والكتب لوحدها مش كفاية".

«دار الكتب والوثائق المصرية» قبلة محبي البحث بين الأوراق القديمة حيث الانتقال السريع بين الزمان والمكان، إما بغرض الدراسة أو العمل أو حب الاطلاع على أسرار الماضي، ولكن من يتوافدون سواء باحثين، أو صحفيين، أو عاملين في مجالات تتطلب منهم الحضور لدار الكتب، يواجهون بعض الصعاب للوصول إلى غايتهم.يُعِد محمد عبد السلام (26 عاما) رسالة الماجستير في تخصص التاريخ الإسلامي، وكثيرا ما يتردد على دار الكتب والوثائق المصرية، يقضي بها وقتا أكثر مما يقضيه في المنزل مع عائلته حيث يخصص أربعة أيام أسبوعيا من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءً، ويعتمد خلال بحثه على نقله للمعلومات الذي قد يحتاجها يدويا، ولا يلجأ لماكينات التصوير، ويقول السبب لـ«صدى البلد»: "ممنوع التصوير بالموبايل ولو عاوز أصور جزء محتاجه بيكون فيه إجراءات كتير منها إني أكتب ورقة وأطلع لقسم التصوير واستنى دوري عشان أصور الورق والكتاب بيفضل مع حد منهم وممكن باقي الأجزاء اللي محتاجها تضيع".وتواجه أسماء العديد من المشاكل التي قد تعيقها، فعند طلبها مجلدا محددا، يرفض المسئولون تسليمه لها ورقيا بحجة الحرص على أوراقه القديمة، وينصحونها بمشاهدته على جهاز الميكروفيلم، ولكن القراءة على الجهاز صعبة بسبب نظرها الضعيف، فضلا عن صعوبة الطباعة من الميكروفيلم، وتقول لـ«صدى البلد»: "حاولت أطبع منه قالولي جهاز الطباعة الخاص به بايظ واستنيت للأسبوع اللي بعده ولما طبعت لقيت الورقة عبارة عن سواد بس ومفيش حاجة واضحة".بغض النظر عن التصوير وصعوبة البحث، شكا الكثير من الباحثين والصحفيين المتوافدين بدار الكتب من سوء معاملة العمال، حيث لا يجيدون التصرف مع طلبات الباحثين، ويتعاملون مع هذه المواد التراثية بشكل مهين، وقال صحفي رفض ذكر اسمه لـ«صدى البلد»: "بيرفضوا تسليم أكثر من مجلد مع إن ده اختصار للوقت لأني مش باحث أنا بجمع صفحات معينة بس واصورها، وكمان مع أي طلب صوتهم بيعلى بزعيق وتجاوز في الكلام".