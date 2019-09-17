حريق أرامكو.. كيف أثر على عملات السعودية والعراق والكويت والإمارات

سجلت عملات الدول المصدرة للنفط مكاسب واسعة في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له السعودية، السبت الماضي، واستهدف منشأتين لعملاق النفط في المملكة شركة أرامكو.





وتلقت عملات الدول المصدرة للخام، بعد يومين من الهجوم الإرهابي، دعما في الوقت الذي شهد انخفاض المعروض من النفط وتوقف الانتاج من ارامكو، وتلك التطورات دفعت أيضا إلى انخفاض عملات الدول المستوردة.





ففي الوقت الذي تترقب فيه الأسواق ما ستسفر عنه نتائج الهجوم الارهابي في منطقتي بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية في المملكة، لم يكن رد فعل السوق روسيا، اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، خارج التوقعات، إذ أنه مع ارتفاع اسعار النفط، سجل الروبل ارتفاعا ملموسا أمام العملات الصعبة، في الوقت ارتفعت معدلات انتاج شركات النفط الروسية.





ولأول مرة منذ أغسطس ارتفع سعر الروبل الروسي، بعد حريق أرامكو حتى 63.66 روبل للدولار الواحد، أي بزيادة 67.67 كوبييك (الروبل 100 كوبييك) عن سعر الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، وحتى 70.47 روبل لليورو الواحد، أي بزيادة 81 كوبييك عن سعر الإغلاق السابق.





أما عن عملة ثاني أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وهي المملكة العربية السعودية، فقد شهدت عملتها الريال استقرار نسبي في مقابل الدولار، وقال، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أحمد الخليفي، وفقا للصحف الرسمية في المملكة فإنه «من المبكر تقييم أثر الهجمات على معملي شركة أرامكو على موازنة العام الجاري»





كما ارتفعت قيمة الدنيار الكويتي، واستقرت قيمة الدرهم الإماراتي، ولم تتغير كذلك قيمة الدينار العراقي أمام الدينار الأردني.





وارتفعت عملة النرويج التي تحتل المركز العاشر على قائمة الدول الاكبر المصدرة للنفط الخام في العالم، لتسجل أمس الاثنين الكرونة أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 8.9731 كرونة.





كما زاد الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي وذلك بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلًا 1.3258 دولار كندي.





وعلى الجانب الآخر انخفضت عملات تركيا والهند، على اعتبار أنهم أحد أبرز الدول المستوردة للخام.





وخلال تلك الفترة هبطت الروبية الهندية أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.9 بالمائة إلى 71.5400 روبية.



