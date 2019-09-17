بدون فرشاة وألوان .. مشروع "إسراء" يخرج عـن المألوف .. فيديو

تتخذ الفنانة "إسراء محمد" ركنًا من حجرتها الصغيرة بمنزلها بمنطقة عين شمس، مكانًا لتصاميمها وأعمالها المختلفة التي تضم صورة للاعب محمد صلاح والعديد من المقولات المرسومة بالمسامير على الألواح الخشبية، حيثُ تستخدم أسلوبا جديدا برسم الملامح الإنسانية على الألواح الخشبية من خلال خيوط الصوف والحرير، المسامير ذات الرءوس العريضة والألواح الخشبية السميكة.



تخرجت إسراء في كلية تجارة إنجلش بجامعة حلوان، وبدأت الرسم لتطور من موهبتها فهي تسعى لتحقيق هدفها بالوصول إلى العالمية والمشاركة بمعارض خارجية وتمثيل مصر بالخارج.



وفي البداية قالت بأنها تفضل الشغل الهاند ميد عن الجاهز لأنه يُعطي قيمة معنوية ومختلفة له، فمن هنا جاءت فكرة البحث على الأشياء المختلفة ومميزة في مصر فوجدت الرسم بالمسامير والخيط، فقامت بالتدريب عليها لمدة لا تقل عن الثلاثة أشهر، وأخذت العديد من كورسات الأونلاين ودبلومة في فن الجرافيك.





أسـلـوب غـيـر مـألــوف

ونوهت بأن عملية الرسم تبدأ بالرسم على ورقة بيضاء ثم تثبيتها على قطعة من الخشب ومن ثم تثبيت المسامير، وإزالة الورقة التي رسمت عليها وصولًا لمرحلة شد الخيوط وفق ما تحتاجه اللوحة، مشيرة إلى أنها تغلبت على العقبات التي واجهتها بعملية الرسم مثل عملية اختيار نوع المسامير والخشب والخيوط، وذلك من خلال الممارسة المستمرة في عملية الرسم.



الـتـفـاني فـي الـعـمـل

وأشارت بأنها صاحبة فكرة مشروع "ضاء" وإختارت هذا الاسم ليكون مميز ومختلف ويجذب انتباه الناس، وبالفعل وجدت تفاعل مع إسم المشروع واستعجاب الكثير، لافتا إلى أنها في هذا المشروع كل فترة بتدخل في حاجة جديدة، في البداية بدأت بالتابلوهات ثم الكروشيه ثم التطريز والأظرف بورق الكرافت.



وأوضحت بأنها شاركت في أكثر من أربع معارض منهم في الدقي، الشيخ زايد ومصر الجديدة، وستشارك أيضًا في شهر أكتوبر القادم بمعرض "تراثنا" التابع للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأكدت على أن من الصعوبات التي تواجهها عدم معرفة الناس قيمة الشغل الهاند ميد وأنهم لا يكونوا على دراية بأن الرسم بالخيوط يحتاج الكثير من الوقت، المجهود النفسي والجسدي والدقة في العمل حتى يخرج الشغل بالشكل المطلوب، متمنيا فى نهاية حديثها بكل حماس وشغف بأن تُصدر شغلها للخارج وتكتسب العديد من المهارات ومنها رسم تصميمات الكاركتر.