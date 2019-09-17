بعد هجمات السعودية.. الهند وروسنفت تبحثان زيادة إمدادات نفط روسية

قالت شركة روسنفت الروسية المُنتجة للنفط اليوم الثلاثاء إن رئيسها إيجور سيتشن بحث مع الحكومة الهندية احتمال زيادة إمدادات النفط الروسية في ضوء الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على البنية التحتية النفطية في السعودية.



كما بحثت روسنفت تطوير نايرا إنرجي الهندية، التي تملك فيها الشركة الروسية حصة.



ويدرس التحالف خيارا لزيادة قدرة التكرير في مصفاة فادينار إلى مثلي طاقتها الحالية.