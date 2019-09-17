ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد هجمات السعودية.. الهند وروسنفت تبحثان زيادة إمدادات نفط روسية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:11 م
الهند وروسنفت تبحثان
الهند وروسنفت تبحثان زيادة إمدادات نفط روسية بعد هجمات ارام
رويترز
قالت شركة روسنفت الروسية المُنتجة للنفط اليوم الثلاثاء إن رئيسها إيجور سيتشن بحث مع الحكومة الهندية احتمال زيادة إمدادات النفط الروسية في ضوء الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على البنية التحتية النفطية في السعودية.

كما بحثت روسنفت تطوير نايرا إنرجي الهندية، التي تملك فيها الشركة الروسية حصة.

ويدرس التحالف خيارا لزيادة قدرة التكرير في مصفاة فادينار إلى مثلي طاقتها الحالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر لـ رويترز: الهند ترفع كلفة مشروع مصفاة مع أرامكو وأدنوك 36%

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بضبط قنصل إيطالي فخري سابق ووضعه على قوائم ترقب الوصول

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 -9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

تهديد بالاستقالة.. انقسام حاد فى اتحاد الكرة بسبب حسام حسن وإيهاب جلال

شرب الخمر وارتكب جناية مع فتاة أوروبية.. فضيحة لـ شاب عربي في دبي

دعوة رسمية لإيقاف انطلاق الدوري المصري وتجميد تنفيذ جدول المباريات

عاجل| نقل رئيسة كوريا الجنوبية السابقة من السجن إلى المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور