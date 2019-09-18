برلماني يشيد بقرار الحكومة زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه

طالب النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، من الحكومة، ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين ، ودعم المصدرين بكافة الطرق الممكنة، حتى نزود الصادرات المحلية.





وقال سمير البطيخي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المصدرين يعانون قيود كثيرة تتعلق بالرسوم، حيث إن الحكومة تفرض عليهم رسومًا كثيرة وعلى أشياء بسيطة، مؤكدًا ضرورة تخفيف هذه الرسوم.





وأشاد عضو لجنة الصناعة، بقرار الحكومة بزيادة دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه في الموازن، بدلًا من 4 مليارات.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، أنه تمت زيادة برنامج دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه في الموازنة بدلا من 4 مليارات ،وتم الاتفاق مع رجال الأعمال لعمل متغيرات لافتا إلى أنه سيتم مراجعة البرنامج كل عام لمواكبة مستجدات هذا القطاع وأننا قمنا أيضا بتسوية المتأخرات الضريبية لبعض الشركات التي كانت لديها مستحقات ضريبية وتم مدها حتى ٢٠١٨.



