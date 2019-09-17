لـ مزيد من الثقة.. تعلمي أساليب الدفاع عن النفس

تنتشر حالات الاغتصاب والتعدي على المرأة في الآونة الأخيرة، حيث تقع المرأة ضحية بطريقة أو بأخرى فقد تقع المرأة فريسة في مرحلة من حياتها لذلك يجب تعلم أساليب الدفاع عن النفس.





والمرأة كائن ضعيف بطبعه لذلك من الضروري أن تتعلم أساليب للدفاع عن النفس حتى تتفادى المواقف الصعبة التي تواجهها فى الشارع أو الأماكن العامة.





امتلاك القدرة على حماية نفسك من الاعتداء يحميكي من الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف المنزلي.

وهناك 5 أسباب لتعلم أساليب الدفاع عن النفس وفقًا لموقع blodsky :

1- لتصبح واثقة من نفسها

فتعلم أساليب الدفاع عن النفس يجعلها واثقة بنفسها، ويعزز احترام المرأة لذاتها، ولن تحتاج إلى مساعدة من الذكور لحمايتك.

2- نمو القوة البدنية

لان تعلم تقنيات الدفاع عن النفس يساعدك على النمو الجسدي ونمو القوة البدنية، بالاضافة أن جسمك يصبح مستعدًا للمقاتلة والدفاع عن النفس.

3- يمكنك العودة للمنزل في وقت متأخر

لان الجرائم ضد المرأة جعلت الاهل يهابون ترك بناتهم للعمل في وقت متأخر ولكن الموضوع أصبح سهلًا بعد تعلم أساليب الدفاع عن النفس.

4- الحماية من العنف المنزلي

لا تقع المرأة فريسة للعنف الخارجي فقط ولكن هناك نساء يقعوا ضحايا لعنف امنزلي سواء لفظي أو سوء معاملة لذلك يجب تعلم أساليب الدفاع عن النفس لتجنب أذي الزوج أو شخص يحاول إقتحام منزلك.





5- لا تحتاج ذكر لمرافقتك