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منوعات

أشهر صانع أحذية في باب الشعرية يروى أسوأ موقف في حياته.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:58 م
صدى البلد
مريم صليب ، عدسة : إيهاب أشرف
الرغم من أنه لم يتلق قدر كافي من التعليم إلا أنه يمتلك أخلاق راقية قد تكون غير موجودة في كثير من أبناء هذا الجيل ، فهو إنسان على خلق كاف حتى لا يرد الإساءة بالإساءة .

روى المواطن فتحي وهو رجل كبير السن صانع الأحذية المشهور بشارع باب الشعرية ، موقف سئ للغاية يشير إلى أن شباب هذا الجيل لا يعرف معنى للأخلاق ولا للأسلوب الحسن والمعاملة الطيبة ، فهو جيل يتهكم على كل شئ لا يعرف معنى لإكرام كبير السن .

يحكي لنا صانع الأحذية ، أنه ذهب لتجديد بطاقته ففوجئ بامتحان قدرات من شاب عشريني له عندما سأله ماهي مهنتك رد عم فتحي بكل تلقائية: "جزماتي يابني" ، فرد الشاب بكل تهكم .."يعني بتعمل إيه وريني ، تعرف تعمل جزمة؟" .

سخر ذلك الشاب من مهنة عم فتحي ، فقرر الثاني مغادرة المكان وعدم تجديد البطاقة لما تسبب له ذلك الشاب من إحراج شديد ، موضحا أنه لم يتعرض لموقف كهذا طيلة حياته طالبا من الحكومة تجديد بطاقته والحصول على تأمين فإن الحي رفض أن يؤمن على ورشته لأن بطاقته منتهية.

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