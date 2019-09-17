أشهر صانع أحذية في باب الشعرية يروى أسوأ موقف في حياته.. فيديو

الرغم من أنه لم يتلق قدر كافي من التعليم إلا أنه يمتلك أخلاق راقية قد تكون غير موجودة في كثير من أبناء هذا الجيل ، فهو إنسان على خلق كاف حتى لا يرد الإساءة بالإساءة .



روى المواطن فتحي وهو رجل كبير السن صانع الأحذية المشهور بشارع باب الشعرية ، موقف سئ للغاية يشير إلى أن شباب هذا الجيل لا يعرف معنى للأخلاق ولا للأسلوب الحسن والمعاملة الطيبة ، فهو جيل يتهكم على كل شئ لا يعرف معنى لإكرام كبير السن .



يحكي لنا صانع الأحذية ، أنه ذهب لتجديد بطاقته ففوجئ بامتحان قدرات من شاب عشريني له عندما سأله ماهي مهنتك رد عم فتحي بكل تلقائية: "جزماتي يابني" ، فرد الشاب بكل تهكم .."يعني بتعمل إيه وريني ، تعرف تعمل جزمة؟" .



سخر ذلك الشاب من مهنة عم فتحي ، فقرر الثاني مغادرة المكان وعدم تجديد البطاقة لما تسبب له ذلك الشاب من إحراج شديد ، موضحا أنه لم يتعرض لموقف كهذا طيلة حياته طالبا من الحكومة تجديد بطاقته والحصول على تأمين فإن الحي رفض أن يؤمن على ورشته لأن بطاقته منتهية.